Германия добивается исключения для энергетического сектора в случае введения санкций против России

Об этом передает агентство Bloomberg. Власти ФРГ обеспокоены тем, что могут оказаться под угрозой поставки в Европу российских нефти и газа. При этом источник агентства отметил, что такое исключение не предотвратит потенциальных мер против трубопровода «Северный поток 2». Ранее президент США пригрозил Москве небывало жесткими санкциями, если Россия начнет войну с Украиной. В частности, российским банкам могут запретить операции с долларами.