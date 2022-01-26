Германия добивается исключения для энергетического сектора в случае введения санкций против России

Об этом передает агентство Bloomberg. Власти ФРГ обеспокоены тем, что могут оказаться под угрозой поставки в Европу российских нефти и газа. При этом источник агентства отметил, что такое исключение не предотвратит потенциальных мер против трубопровода «Северный поток 2». Ранее президент США пригрозил Москве небывало жесткими санкциями, если Россия начнет войну с Украиной. В частности, российским банкам могут запретить операции с долларами.
2022-01-26T04:22:13+03:00
2022-01-26T04:22:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:22, 26 января 2022
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