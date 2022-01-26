Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:10, 26 января 2022

Во Владивостоке произошла авария на сетях холодного водоснабжения

Во Владивостоке произошла авария на сетях холодного водоснабжения. На сайте Приморского водоканала указано, что холодная вода отсутствует более чем на 30 улицах (свыше 350 домов), минимум в одном доме отсутствует и горячая вода.

«Аварийная ситуация на сетях холодного водоснабжения, специалисты Фрунзенского участка «Горводопровода» работают с 03:00 (20:00 мск вторника), производят замену поврежденной задвижки. Во второй половине дня планируют завершить, и постепенно начнется подача воды, к 17:00 (10:00 мск) планируется, что вода будет у всех абонентов», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

США ограничат экспорт технологий в Россию, если она вторгнется на Украину Запрет коснется аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта, квантовых компьютеров…

5 104 6 7279
Новости

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс пяти групп спецназа Вооруженных сил Украины Военные прошли подготовку у британских инструкторов…

5 140 6 9955
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 219 6 17563 21.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Запутались партнеры в «ценностях» А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?..

5 105 6 9829 22.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Министр иностранных дел Канады и «павшие в войне с Россией» Мелани Жоли в должности с конца октября, всего несколько месяцев. И вот она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта…

5 94 6 13780 20.01
Новости

Группа Conflict Intelligence Team увидела признаки переброски российских десантников к границе Украины Расследователи говорят, что в Брянскую область прибыли железнодорожные составы с боевыми машинами десанта и бронетранспортерами…

5 66 6 10632
Новости

Мировая премьера документального фильма «Навальный» состоится завтра на фестивале Sundance Sundance Film Festival — национальный фестиваль независимого кино…

5 63 6 14323
Блоги

Вячеслав Володин: О законопроекте «О признании ДНР и ЛНР» Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить…

5 267 6 43432 21.01
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Войны не должно быть Громче и пронзительнее всего война напоминала нам о себе страшным обилием увечных людей вокруг нас. На улице, в транспорте, на вокзалах и магазинах, во дворах, в коммунальных квартирах, у кого-то — непосредственно в семьях…

5 144 6 24767 25.01
Новости

Росфинмониторинг внес Алексея Навального в перечень террористов Банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание…

5 61 6 10569
Новости

Песков: Заявления Кадырова, которые касаются пособничества терроризму журналистов и членов СПЧ, это его личное мнение Он добавил, что граждане имеют право обратиться в суд или соответствующие органы…

5 49 6 36706
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Сможет ли Байден пойти на второй срок Одним из немногих вопросов, где демократы и республиканцы выступают единым фронтом — это защита территориальной целостности Украины и связанные с этим кейсом санкции в отношении России. Но этого мало…

5 34 6 6308 22.01
Новости

Постпред КНР при ООН: Россия сигнализировала Китаю, что не собирается нападать на Украину

5 28 6 5203
Блоги

«Россия ни на кого не собирается нападать» Комментарий посольства России в США…

5 95 6 17832 19.01
Новости

Депутат из Забайкалья предложил отстреливать бездомных собак и казнить зоозащитников По его мнению, зоозащитники являются «зарубежным проектом»...

5 44 6 8304
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это уже не фейк, это информационная спецоперация американских служб Агентством Bloomberg «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник…

5 259 6 49588 22.01

Популярное за неделю

Новости

Песков прокомментировал заявление Кадырова про выделение 300 млрд в год «Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов…»

5 50 6 58585
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В России сейчас лучше всех веселятся могильщики. И это совершенно оправдано. У них есть все основания для оптимизма…

5 53 6 84433 19.01
#слушать 53:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3605484
«Процессы военных, обвиненных в измене»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 11 6 6377 23.01
Блоги

Рассекречены документы о последних днях Ленина: болел нейросифилисом Нейрофизиолог Валерий Новоселов: «В дневнике есть косвенный признак, указывающий, когда Ильич мог заболеть. Это могло произойти в самарском периоде 1892–1893 годов, когда Ульянов был молод и хорош собой»...

5 181 6 266989 20.01
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть, получается, НАТО мы одной левой. Но когда вывозят в Чечню Жену федерального судьи, которому полагается охрана из ФСБ, тут мы бессильны что-то предпринять. Тут какая-то сила природы…

5 74 6 82262 22.01
#слушать 50:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9405921
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5147956

Сегодня в эфире