Во Владивостоке произошла авария на сетях холодного водоснабжения. На сайте Приморского водоканала указано, что холодная вода отсутствует более чем на 30 улицах (свыше 350 домов), минимум в одном доме отсутствует и горячая вода.

«Аварийная ситуация на сетях холодного водоснабжения, специалисты Фрунзенского участка «Горводопровода» работают с 03:00 (20:00 мск вторника), производят замену поврежденной задвижки. Во второй половине дня планируют завершить, и постепенно начнется подача воды, к 17:00 (10:00 мск) планируется, что вода будет у всех абонентов», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.