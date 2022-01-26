В Петропавловске-Камчатском сообщили о «минировании» всех школ города, дети эвакуированы.

«В Петропавловске-Камчатском сегодня, 26 января, после анонимного сообщения о возможном акте терроризма были эвакуированы ученики всех школ города. Никто из детей при этом не пострадал», – сообщили в местном правительстве.

Учащиеся младших классов покинули территорию школ в сопровождении родителей или учителей, которые удостоверятся в том, что дети благополучно добрались до дома.

Представители экстренных служб занимаются проверкой всех 42 школ.