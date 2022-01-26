Ирландия выразила обеспокоенность, что учения ВМФ РФ в Атлантике навредят морской фауне

Как сообщило в среду агентство Пи-эй, об этом говорится в письме, которое ирландский парламентский заместитель министра жилищного строительства Малколм Нунан направил российскому послу в Дублине Юрию Филатову.

«Хотя мы не знаем, какой будет природа этих учений, мы знаем, что использование подводных гидролокаторов, таких как активные гидроакустические станции, приводит к опустошительным последствиям для китообразных, включая некоторых из наиболее редких видов морских млекопитающих, особенно глубоководных и редко наблюдаемых синих китов, кашалотов и клюворыловых китов. Это может вызвать серьезное нарушение их слуховых систем и их обычного поведения и может привести к неизлечимой или даже смертельной травме», — приводит британское агентство выдержки из письма парламентского замминистра.

На прошлой неделе ВМФ России сообщил, что в январе — феврале будет проведена серия военно-морских учений. Они охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также районы Мирового океана.