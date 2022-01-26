Свыше трети россиян, рассчитывавших взять ипотеку, передумали из-за повысившихся ставок и цен на недвижимость

Свыше трети россиян (34%), рассчитывавших взять ипотеку в этом году, передумали из-за повысившихся ставок и цен на недвижимость. Также людей смущает отсутствие подходящего жилья и пандемия коронавируса.

Из них 38% респондентов готовы изменить решение, если найдут подходящую госпрограмму, 21% надеются на выгодные акции банков, 23% планируют увеличить доход, а 18% ждут снижение цен на недвижимость, передает ТАСС со ссылкой на исследование платформы залогового кредитования Online-Ipoteka.

При этом 31% признались, что у них нет достаточной суммы для первого взноса, 28% не хотят брать ипотеку из-за высоких процентных ставок, 27% смущает стоимость жилья, а 14% не готовы брать кредит из-за нестабильной экономической ситуации.