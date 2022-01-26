В Ростове-на-Дону отменен приговор бывшему полицейскому по делу об организации незаконной миграции

По версии следствия, фигурант Алексей Виноградов за взятки заполнял за иностранцев анкеты и заявления, на основании которых более 40 человек впоследствии получили разрешения на временное проживание в России. Он был приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 18 миллионов рублей, теперь, как пишет газета «Коммерсант», дело рассмотрят заново.