В Ростове-на-Дону отменен приговор бывшему полицейскому по делу об организации незаконной миграции

По версии следствия, фигурант Алексей Виноградов за взятки заполнял за иностранцев анкеты и заявления, на основании которых более 40 человек впоследствии получили разрешения на временное проживание в России. Он был приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 18 миллионов рублей, теперь, как пишет газета «Коммерсант», дело рассмотрят заново.
2022-01-26T02:28:10+03:00
2022-01-26T02:28:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:28, 26 января 2022
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