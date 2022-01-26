Европейский суд по правам человека сегодня начнет рассматривать иск Нидерландов и Украины против России. Он связан с гибелью почти 300 пассажиров самолета «Малазийских авиалиний», который в 2014 году был сбит на востоке Украины. Как передает РИА Новости, на первом заседании рассмотрят только вопрос о приемлемости объединенных жалоб. Ожидается, что на слушаниях выступит представитель родственников погибших.

Ранее международное следствие пришло к выводу, что пассажирский лайнер был сбит ракетой из установки «Бук», которую доставили в Донбасс из России. Российские власти отрицают свою причастность к трагедии.