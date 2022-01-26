Компания Apple готовит крупнейшую презентацию в своей истории

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Предполагается, что осенью компания покажет семейство смартфонов iPhone 14, сразу три модели «умных» часов Apple Watch, обновленные беспроводные наушники AirPods Pro, новое поколение ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air, новый настольный компьютер Mac Pro и обновленный моноблок iMac, а также новые планшеты iPad.
2022-01-26T02:21:47+03:00
2022-01-26T02:21:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:21, 26 января 2022
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