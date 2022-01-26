Более 40 немецких общественных деятелей призвали правительство ФРГ отказаться от конфронтации с РФ

«Так называемый «конфликт между Западом/Европой и Россией» всегда был конфликтом между США и Россией. В этой ситуации Германия в силу своего географического положения и военно-политической роли внутри ЕС и НАТО может сыграть важную роль. Мы стоим перед выбором – разжечь конфликт или погасить его пламя», – считают авторы обращения, опубликованного «Российской газетой».

Общественники отметили, что снизить остроту конфликта можно только путем построения доверительных отношений между сторонами. Также в письме сказано, что «прямые переговоры между Россией и США остаются ключом к решению проблемы».