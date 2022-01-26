Компьютеры на базе российских процессоров «Байкал-М» поступят в розницу в первой половине этого года

Компьютеры на базе российских процессоров «Байкал-М» поступят в розницу в первом полугодии этого года. Модель на «Байкале-М» по характеристикам сопоставима с HP или Lenovo, но будет стоить на 15-20% дороже, заявил «Известиям» технический директор компании по производству компьютеров iRU Денис Анциферов.

Он отметил, что на такие компьютеры будет спрос из-за дефицита комплектующих на мировом рынке. Анциферов добавил, что пользователи интересуются российскими устройствами.



Пока можно купить только сами процессоры и аксессуары для их инсталляции.