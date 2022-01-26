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01:39, 26 января 2022

В МВД предложили на законодательном уровне закрепить четыре вида убежища, которые предоставляются на территории РФ

В МВД предложили на законодательном уровне закрепить четыре вида убежища, которые предоставляются на территории РФ. Новый законопроект вводит понятие «временная защита». Кроме того, определяется порядок предоставления политического убежища на территории Российской Федерации – ранее этот вопрос регулировался соответствующими указами президента.

«Совершенствование института убежища возможно путем принятия нового единого законодательного акта, который комплексно урегулировал бы отношения в сфере предоставления убежища, исходя из приоритета конституционных прав и свобод человека и гражданина», – говорится в пояснительной записке к документу.


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