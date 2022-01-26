Электроснабжение в Ташкенте и в регионах Узбекистана полностью восстановлено после массового отключения электроэнергии

Об этом сообщило в среду министерство энергетики республики.



«Электроэнергия в Ташкенте и некоторых регионах полностью восстановлена, однако отключения электроснабжения по причине аварийной ситуации могли повлечь за собой неполадки на местах, а именно на трансформаторных пунктах, подстанциях и самих кабелях» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено в Хорезмской, Самаркандской и Джизакской областях, а также в республике Каракалпакстан. Во вторник на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Это вызвало приостановку работы

аэропортов и коммуникаций во многих городах, в частности в Бишкеке, Ташкенте, Алма-Ате. В Минэнерго Узбекистана и Киргизии сообщили об аварии в электросетях Казахстана.