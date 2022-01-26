Новый разгонный блок «Фрегат-СБУ» будет готов к полету в конце 2025 года

Проект разрабатывается, поскольку топлива, который лег в основу нового разгонника, недостаточно для реализации потенциала «Союза-5». Отличаться он будет увеличенным размером сбрасываемого блока баков, это позволит использовать в два раза больше топлива
2022-01-26T01:30:12+03:00
2022-01-26T01:30:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:30, 26 января 2022
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