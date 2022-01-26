В ООН отметили важность защиты гражданского населения в случае эскалации конфликта на Украине. В случае начала военного конфликта сторонам следует осторожно подходить к выбору оружия. Также нужно обеспечить максимальную защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что наилучшим решением станет полное предотвращение боевых действий.
2022-01-26T01:12:17+03:00
2022-01-26T01:12:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 26 января 2022
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