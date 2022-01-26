Украинская полиция отрицает гибель участника протестов в столкновениях у Верховной Рады

По данным МВД, пострадали 3 демонстранта и 18 полицейских. Возбуждены два уголовных дела по статьям о хулиганстве и насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов. Есть задержанные. У здания парламента Украины вчера прошла акция представителей малого и среднего бизнеса, которые потребовали, в частности, отменить обязательное использование кассовых аппаратов.
2022-01-26T01:01:49+03:00
2022-01-26T01:01:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:01, 26 января 2022
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