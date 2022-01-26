Российская сборная по мини-футболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы. После двух сыгранных матчей сборная набрала 6 очков и заняла первое место в своей группе. В следующем матче группового этапа российские футболисты встретится со сборной Польши. Матч состоится 29 января в 16:30 по московскому времени.