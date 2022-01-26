На Украине не планируют начинать военные действия в Донбассе. По словам заместителя украинского постпреда при ООН, Киев считает безальтернативным политическое и дипломатическое решение кризиса на востоке страны.



«Хочу подтвердить, что Украина не имеет намерений каких-либо военных действий на оккупированных частях своей территории, не говоря уже о границе с Россией», – заявил Юрий Витренко.