США готовы принять меры против Белоруссии, если ее территория будет использоваться для «нападения на Украину»

В Госдеп США заявили, что Соединенные Штаты совместно с союзниками готовы принять меры против Белоруссии, если территория республики будет использоваться для «нападения на Украину». В ведомстве подчеркнули, что страна «столкнется с быстрым и решительным ответом» со стороны Запада.

«В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров», – заявил Нед Прайс.

Он подчеркнул, что в подобном случае НАТО может начать наращивать силы в граничащих с Белоруссией странах.