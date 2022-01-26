Министерство цифрового развития начало проверку сообщений об утечке данных переболевших ковидом и вакцинированных

В ведомстве утверждают, что угрозы безопасности нет, поскольку в их базе не содержатся персональные сведения граждан. Ранее в телеграм-каналах появилась информация об утечке из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», с помощью которого можно проверить подлинность цифровых кодов о вакцинации
2022-01-26T00:13:43+03:00
2022-01-26T00:13:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:13, 26 января 2022
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