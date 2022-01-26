Министерство цифрового развития начало проверку сообщений об утечке данных переболевших ковидом и вакцинированных

В ведомстве утверждают, что угрозы безопасности нет, поскольку в их базе не содержатся персональные сведения граждан. Ранее в телеграм-каналах появилась информация об утечке из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», с помощью которого можно проверить подлинность цифровых кодов о вакцинации