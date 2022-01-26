Северный флот приступил к масштабным учениям в Баренцевом море и на береговых полигонах совместно с Арктической экспедиционной группировкой. Будут задействованы 1200 военных, 30 судов, 20 летательных аппаратов и 140 единиц боевой техники. В ходе учений будет проведена оценка подготовки флота к разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и обеспечения военной безопасности и морской экономической деятельности.



Кроме того, будет уделено внимание отработке защиты коммуникаций Северного морского пути и охраны и обороны гарнизонов Северного флота. Также пройдут учения по противодействию условным террористическим группам, а также их блокированию и уничтожению.