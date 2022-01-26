В парламенте Италии прошел безрезультатно второй тур президентских выборов

Как и в первом, большинство депутатов сдали пустые бюллетени. Участники голосования сами вписывают имена кандидатов. Основной претендент пока не определился. Сегодня состоится третий тур. Большинство наблюдателей полагает, что имя победителя станет известно только по итогам четвертого тура.