США уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по безопасности

По информации Госдепа, в нем учтена позиция Киева. Об этом сообщает ТАСС. Кроме этого в департаменте заявили, что РФ уже столкнулась с экономическими трудностями из-за напряженности вокруг Украины.
2022-01-25T23:39:11+03:00
2022-01-25T23:39:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:39, 25 января 2022
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