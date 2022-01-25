Рамзан Кадыров, комментируя свои заявления по поводу бюджета Чечни, заявил, что не является академиком

Глава Чечни призвал журналистов проверять информацию.

«Мой вчерашний прямой эфир вызвал массу кривотолков, среди которых обсуждение бюджета Чеченской Республики. Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остаётся неуточненным. Но вы, господа журналисты, всё же будьте более объективными, профессиональными и даже… патриотичными. Уточняйте информацию», — написал он.

В январе 2016 года Кадыров сообщил, что получил в 2006 году звание академика Российской академии естественных наук за деятельность по восстановлению мира в Чечне, подчеркнув, что для него это «лучшая докторская диссертация».

Президент РАЕН Олег Кузнецов объяснил слова главы Чечни об отсутствии у него звания академика. В разговоре с «Газетой.Ru» он уточнил, что Кадыров является почетным членом академии, что не является академическим званием.