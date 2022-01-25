Борис Джонсон предупредил, что в случае России нападения на Украину, Москву ждут жесткие санкции

Об этом премьер-министр Великобритании заявил, выступая в британском парламенте, сообщает Радио Свобода*.

«Если президент Путин изберет путь кровопролития и разрушения, он должен осознать, что это будет и трагически, и бесполезно, и мы не должны позволять ему верить, что он сможет легко забрать какую-нибудь меньшую часть Украины, отрезать кусок, потому что сопротивление будет ожесточенным… И, если Россия пойдет по этому пути, многие сыновья русских матерей не вернутся домой. И ответ международного сообщества будет таким же, и боль, которая будет причинена российской экономике, будет такой же. Украинцы имеют полное моральное и юридическое право защищать свою страну. Считаю, что их сопротивление будет настойчивым и упорным, а кровопролитие будет сравнимым с первой войной в Чечне или Боснии, или любым другим конфликтом, который пережила Европа с 1945 года. От такой катастрофы никто не выиграет», – подчеркнул Джонсон.

В то же время британский премьер заверил, что считает возможным решение проблем с Россией посредством диалога, и выразил готовность продолжить контакты с Путиным.

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