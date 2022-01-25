Министерство цифрового развития проверяет информацию об утечке данных из приложения «Госулсуги стоп коронавирус». Профильные телеграм-каналы сообщают о том, что на одном из форумов появилась база QR-кодов вакцинированных россиян.

В ознакомительной таблице есть первые буквы фамилии, имени и отчества привитого на русском и английском языках, дата рождения, уникальный номер, первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта, название вакцины на английском и русском языках, а также QR-код и срок его действия.