Зеленский не ждет прорыва на встрече политических советников «нормандской четверки»

В обращении, которое было опубликовано на сайте Офиса президента, президент Украины заявил, что у него нет «розовых очков» и «детских иллюзий», но есть надежда, спокойствие, выдержка и круглосуточная работа.



Ранее Зеленский также говорил, что Украина работает над тем, чтобы переговоры лидеров стран «нормандской четверки» состоялись как можно скорее.