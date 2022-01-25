В обращении, которое было опубликовано на сайте Офиса президента, президент Украины заявил, что у него нет «розовых очков» и «детских иллюзий», но есть надежда, спокойствие, выдержка и круглосуточная работа.
Ранее Зеленский также говорил, что Украина работает над тем, чтобы переговоры лидеров стран «нормандской четверки» состоялись как можно скорее.
Зеленский не ждет прорыва на встрече политических советников «нормандской четверки»
В обращении, которое было опубликовано на сайте Офиса президента, президент Украины заявил, что у него нет «розовых очков» и «детских иллюзий», но есть надежда, спокойствие, выдержка и круглосуточная работа.