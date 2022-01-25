Во Франции за сутки выявлено более 500 тыс больных коронавирусом

Это рекордный показатель с начала пандемии, передает санитарное агентство Sante publique. Предыдущий рекорд составлял 464 тыс. При этом днем ранее их было зафиксировано 109 тыс.
2022-01-25T22:45:58+03:00
2022-01-25T22:45:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:45, 25 января 2022
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