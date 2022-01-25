Байден допустил введение персональных санкций против Путина

Также он высказал мнение, что война на России и Украины будет иметь огромные последствия во всем мире и изменит его. Президент США заявил, что в ближайшее время может принять решение о переброске в Европу части войск США. При этом, как ранее сообщала Псаки, у Байдена нет желания воевать за Украину.