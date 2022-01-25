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22:04, 25 января 2022

На Кубке африканских наций по футболу объявлено чрезвычайное положение после давки на матче

Жертвами трагедии, которая произошла на стадионе в столице Камеруна стали 8 человек, еще полсотни пострадали. По данным организаторов на арену пытались попасть 50 тысяч человек — больше, чем позволяли коронавирусные ограничения, которые предполагают неполную посадку. Давка началась за полчаса до начла встречи у единственных открытых для входа ворот.

Президент Камеруна проучил расследовать причины трагедии. Африканская конфедерация футбола объявила, что на этом стадионе не пройдет ни одного матча Кубка до тех пор, пока организаторы не гарантируют безопасность болельщиков.


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