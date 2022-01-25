«Нужно по более быстрому графику подумать о разрешении проведения культурных и спортивных мероприятий с низким риском заражения коронавирусом и при условии использования ковид-паспортов, а также об увеличении периода работы ресторанов», — написала в своем твиттере премьер-министр Санна Марин.
Она добавила, что к февралю будет отменено дистанционное обучение в вузах и открыты детские учреждения.
Правительство Финляндии может ослабить некоторые ковидные ограничения раньше, чем предполагалось
«Нужно по более быстрому графику подумать о разрешении проведения культурных и спортивных мероприятий с низким риском заражения коронавирусом и при условии использования ковид-паспортов, а также об увеличении периода работы ресторанов», — написала в своем твиттере премьер-министр Санна Марин.