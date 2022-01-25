Гинцбург заявил, что «желательно» привить 10 млн подростков за полгода

Он также добавил, что клинические исследования детской вакцины «Спутник М» займут три — три с половиной месяца.



Директор имени Гамалеи сообщил, что исследования на животных показали, что иммунитет после болезни штаммом «омикрон» не защищает от «дельты». Также в поведении коронавируса не обнаружено сезонной зависимости.