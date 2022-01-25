Группа Conflict Intelligence Team увидела признаки переброски российских десантников к границе Украины

Расследователи говорят, что в Брянскую область прибыли железнодорожные составы с боевыми машинами десанта и бронетранспортерами. Состав следовал от места полка и дивизии, ранее участвовавших во вводе сил ОДКБ в Казахастан. Эти выводы сделаны по видео в социальных сетях. Исследовательская группа отмечает, что это первое подтверждение переброски российских десантников к украинской границе.