В Казахстане производителей криптовалюты до конца месяца отключили от электричества

Соответствующие письма от компании по управлению сетями несколько дней назад получили почти 200 организаций. Оператор объяснил это решение напряженной ситуацией в энергетике, пишет местное издание «Информбюро». По оценкам специалистов, в среднем по Казахстану возраст станций составляет около 40 лет, а износ — 70%. Они считают, что так называемые майнеры стали в какой-то степени оправданием для властей.

Сегодня масштабное отключение из-за аварии на единой сети помимо Казахстана также затронуло Узбекистан и Киргизию