Власти Литвы готовятся продать бывшую секретную тюрьму ЦРУ

Комплекс зданий в пригороде Вильнюса проходит по документам как «Проект №2» или центр временного содержания «Фиалка». Об этом пишет газета «Гардиан», которая отмечает, что цена пока не объявлена.

По информации телеканала ABC News, литовские власти согласились разместить у себя тюрьму ЦРУ в 2002 году в обмен на поддержку США по вопросу вступления Литвы в НАТО. Тюрьма действовала с сентября 2004 года по ноябрь 2005-го, в ней содержались не менее восьми заключенных, рассказал один из собеседников журналистов. По информации издания, аналогичные учреждения действовали также в Румынии, Польше, Марокко, Афганистане и Таиланде.