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19:52, 25 января 2022

НАТО отправит письменный ответ на российские предложения на этой неделе, параллельно с США

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также отметил, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по фундаментальным принципам. Также он добавил, что НАТО не планирует размещать своих войск на Украине.

Тем временем Пентагон заявил, что США могут в течение нескольких дней и недель начать увеличивать число войск, которые готовы к переброске в Европу.


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