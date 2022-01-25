НАТО отправит письменный ответ на российские предложения на этой неделе, параллельно с США

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также отметил, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по фундаментальным принципам. Также он добавил, что НАТО не планирует размещать своих войск на Украине.



Тем временем Пентагон заявил, что США могут в течение нескольких дней и недель начать увеличивать число войск, которые готовы к переброске в Европу.