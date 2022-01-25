Суд завтра решит вопрос об ограничении журналиста Ивана Сафронова в сроках ознакомления с делом

Об этом просит ФСБ, рассказал агентству ТАСС адвокат бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости». Защитник считает, что таким образом спецслужба хочет ускорить передачу материалов в суд и успеть до 7 апреля – в этот день истекает срок нахождения Сафронова под стражей.

Журналиста задержали в 2020 году по делу о госизмене Его обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки. При этом ФСБ не собирается раскрывать детали обвинения даже адвокатам Сафронова до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает