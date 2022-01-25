Привитые и непривитые «Спутником V» туристы больше не должны соблюдать карантин, прибыв в Великобританию

Иностранцы, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами, больше не будут сдавать ПЦР-тесты с 11 февраля. Привитые другими вакцинами, включая «Спутник V», или непривитые вовсе, больше не должны проходить карантин, однако будут сдавать ПЦР-тесты, сообщает BBC News.