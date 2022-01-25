МВД подготовило законопроект с понятием «временная защита» для иностранных граждан, которые прибывают в Россию

В качестве примера подобного случая МВД указало 2014 год, когда украинцы бежали в Россию. Под временной защитой понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности для иностранных граждан, указано в пояснительной записке. Предоставлять ли защиту, будут решать территориальные органы внутренних дел.
2022-01-25T17:56:22+03:00
2022-01-25T17:56:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:56, 25 января 2022
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