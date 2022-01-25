McDonald’s разместил баннер о найме людей, владеющих криптовалютами, на работу

Цена биткоина приблизилась к $34 000. Это самый низкий показатель за последние полгода. С начала года криптовалюта подешевела почти на четверть.

На этом фоне в криптовалютном сообществе поднялась волны шуток про инвесторов. Им предлагают сменить сферу деятельности на общепит, например, устроиться в McDonald’s. Сама компания поддержала волну и разместила баннер о найме людей, владеющих криптовалютами, на работу.

В ответ глава MicroStrategy Майкл Сэйлор разместил своё фото в кепке с логотипом McDonald’s.