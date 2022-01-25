США ограничат экспорт технологий в Россию, если она вторгнется на Украину

Запрет коснется аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, сообщили в Белом доме. Также США введут санкции, в случае начала войны. В Вашингтоне заявили, что они будут тяжелее, чем в 2014 году, когда рубль упал на 50 процентов, а Центральный банк потратил 25 процентов своих резервов на поддержку валюты.



Также США находятся в диалоге с европейскими союзниками и прорабатывают источники газа, если экспорт из России сократится.