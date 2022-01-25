На Кубани открыли движение по ж/д участку к портам Азовского и Черного морей

В Краснодарском крае 25 января открыли движение поездов по новому двухпутному участку Тихорецкая – Козырьки, который ведет к портам Азово-Черноморского бассейна. По данному участку можно пропускать в 2 раза больше поездов — до 96 пар в сутки, говорится в сообщении РЖД.

«Это значимое событие не только для транспортной отрасли, но и для страны в целом», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Председателя правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров отметил, что открытие участка является завершающим этапом одного из крупнейших проектов в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Укладка второго пути на участке Тихорецкая – Козырьки протяженностью почти 62 километра – это финальное звено в создании двухпутного коридора протяженностью более 700 км – от Поволжья до Кубани», заявил Олег Белозёров.