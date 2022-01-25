Джонсон заявил, что Британия не должна позволить Путину думать, что он может захватить даже малую часть Украины

Он заявил, что скоро правительство сообщит больше подробностей о санкциях против России, которые могут быть введены в случае вторжения на Украину. Джонсон добавил, что ждет от союзников европейских союзников ввести санкции. При этом премьер-министр Великобритании отметил, что страна готова искать способы, чтобы развеять опасения России относительно своей безопасности.