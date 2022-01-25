Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Стамбул и обратно задержаны

Полеты не будут возобновлены, пока погода в турецком городе не нормализуется, сообщили ТАСС в авиакомпании. В «Аэрофлоте» передали, что в Стамбуле форс-мажорная ситуация со снегопадом, из-за которой здание аэропорта практически заблокировано. Его не могут покинуть ни сотрудники, ни пассажиры. Пока задержаны четыре рейса, по два в каждую сторону.