Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Стамбул и обратно задержаны

Полеты не будут возобновлены, пока погода в турецком городе не нормализуется, сообщили ТАСС в авиакомпании. В «Аэрофлоте» передали, что в Стамбуле форс-мажорная ситуация со снегопадом, из-за которой здание аэропорта практически заблокировано. Его не могут покинуть ни сотрудники, ни пассажиры. Пока задержаны четыре рейса, по два в каждую сторону.
2022-01-25T16:30:09+03:00
2022-01-25T16:30:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 25 января 2022
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