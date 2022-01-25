Мосгорсуд оставил под арестом ректора Казанского федерального университета

Защита Ильшата Гафурова настаивала, что оснований на арест нет, но суд отклонил ее жалобу. Гафуров обвиняется в подстрекательстве и приготовлении к убийству, в том числе и в подстрекательстве к групповому убийству по предварительному сговору в корыстных целях. Вину Гафуров, который находится под стражей с конца 2021 года, не признает.