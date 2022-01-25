Мосгорсуд оставил под арестом ректора Казанского федерального университета

Защита Ильшата Гафурова настаивала, что оснований на арест нет, но суд отклонил ее жалобу. Гафуров обвиняется в подстрекательстве и приготовлении к убийству, в том числе и в подстрекательстве к групповому убийству по предварительному сговору в корыстных целях. Вину Гафуров, который находится под стражей с конца 2021 года, не признает.
2022-01-25T16:13:14+03:00
2022-01-25T16:22:27+03:00
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16:13, 25 января 2022
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