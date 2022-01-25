Срок карантина в России сокращен с 14 до 7 дней

Постановление о сокращении карантина с 14 до 7 дней зарегистрировано Минюстом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.



При этом новое положение распространяется только на тех, кто контактировал с больными коронавирусом.