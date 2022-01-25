Мишустин уволил замглавы Минтранса РФ Токарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса России Владимира Токарева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — на сумму более 500 млн руб. Соответствующее распоряжение об отставке опубликовано на официальном портале правовой информации. 21 января суд арестовал Токарева. Свою вину экс-замминистра транспорта не признаёт.