Мишустин уволил замглавы Минтранса РФ Токарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса России Владимира Токарева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — на сумму более 500 млн руб. Соответствующее распоряжение об отставке опубликовано на официальном портале правовой информации. 21 января суд арестовал Токарева. Свою вину экс-замминистра транспорта не признаёт.
2022-01-25T15:54:02+03:00
2022-01-25T15:54:52+03:00
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15:54, 25 января 2022
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