Госдума приняла в I чтении законопроект о местном самоуправлении

Согласно проекту, закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, в том числе и во внутригородских территориях городов федерального значения. Также закон устанавливает ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед руководителями регионов.
2022-01-25T15:52:23+03:00
2022-01-25T15:52:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:52, 25 января 2022
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