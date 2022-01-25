Мишустин считает, что нужно не рассчитывать на болезнь ковидом в легкой форме, а вакцинироваться

По мнению премьер-министра, болезнь все равно может привести к последствиям, в том числе и очень серьезным. Единственный способ снизить риски — вакцинация, заявил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он также напомнил, что следует сразу же обращаться за медицинской помощью, в случае ухудшения самочувствия.