Мишустин считает, что нужно не рассчитывать на болезнь ковидом в легкой форме, а вакцинироваться

По мнению премьер-министра, болезнь все равно может привести к последствиям, в том числе и очень серьезным. Единственный способ снизить риски — вакцинация, заявил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он также напомнил, что следует сразу же обращаться за медицинской помощью, в случае ухудшения самочувствия.
2022-01-25T15:26:29+03:00
2022-01-25T15:26:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:26, 25 января 2022
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