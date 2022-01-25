Минфин заявил, что выступает за регулирование, а не запрет криптовалют в России

Минфин заявил, что выступает за регулирование, а не запрет криптовалют. Ведомство разработало концепцию регулирования этого рынка и направило ее в правительство, сообщил директор Департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. «Тут надо дать возможность этим технологиям развиваться (майнингу и т.п.). В этой связи Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка», — сказал чиновник.

Таким образом, Центральный Банк остаётся в одиночестве в попытке закрыть рынок криптовалют.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил протестировать легализацию криптовалют в России. «В рамках закона об экспериментальных правовых режимах можно легализовать криптовалюту, чтобы посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры под жестким контролем», отметил он.