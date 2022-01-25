Минфин заявил, что выступает за регулирование, а не запрет криптовалют в России

2022-01-25T15:23:09+03:00
2022-01-25T15:30:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Минфин заявил, что выступает за регулирование, а не запрет криптовалют. Ведомство разработало концепцию регулирования этого рынка и направило ее в правительство, сообщил директор Департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. «Тут надо дать возможность этим технологиям развиваться (майнингу и т.п.). В этой связи Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка», — сказал чиновник.
Таким образом, Центральный Банк остаётся в одиночестве в попытке закрыть рынок криптовалют.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил протестировать легализацию криптовалют в России. «В рамках закона об экспериментальных правовых режимах можно легализовать криптовалюту, чтобы посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры под жестким контролем», отметил он.