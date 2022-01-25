Госпитализация в Москве выросла на треть в последнее время в связи с COVID-19

Госпитализация в Москве выросла на треть за последнее время в связи с COVID-19, заявил мэр Москвы Собянин. Тяжелые случаи по-прежнему даёт штамм «дельта», однако доминирует в столице штамм «омикрон». Поэтому, скорее всего, серьезной нагрузки на больницы не будет. Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продлиться еще две недели, сказал Собянин. Важно, чтобы часть сотрудников предприятий оставалась на удалёнке. Многие организации, помимо госслужбы, уже перевели на удалённую работу 50% сотрудников, сообщил мэр столицы.